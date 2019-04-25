Украина обратилась в СБ ООН

Поводом стал Указ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Пресс-служба ООН сообщает, что заседание Совбеза состоится уже сегодня. Ранее президент Украины Петр Порошенко у себя в ФБ заявил, что это решение Москвы служит примером подготовки России к захвату украинских территорий. В штабе Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, заявили, что будут добиваться введения санкций в ответ на решение о выдаче гражданства жителям ДНР и ЛНР.