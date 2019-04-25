В Москве с сегодняшнего дня открывается сезон пикников

В природных парках для этих целей оборудовано 250 специальных зон.

Провести выходные на природе, подальше от городской суеты, да еще и в хорошую погоду – мечта столичного жителя, уставшего от пыли и выхлопных газов. Но, к сожалению, работа или другие обстоятельства не всегда дают нам такую возможность. Однако, это не повод отказываться от самой идеи. Насладиться запахом мяса с дымком на свежем воздухе можно и в зеленых зонах Москвы. Департамент природопользования опубликовал список адресов, где есть площадки для пикников. Больше всего таких мест в Царицыно, Тушинском и Москворецком парке, Сокольниках, Покровском-Стрешневе, Битцевском лесу и Серебряном Бору. Всюду установят скамейки, столы, мангалы, мусорные баки и ящики с песком. В некоторых местах будут навесы от дождя, беседки, биотуалеты, пункты проката спортинвентаря и даже бесплатный WI-FI. При этом, нельзя забывать, что открытый огонь в парках разводить нельзя. За соблюдением правил проследят инспекторы Мосприроды, которые уже перешли на усиленный режим работы. Нарушителям грозит штраф от трех по пяти тысяч рублей.

Синоптики прогнозируют на эти выходные благоприятную погоду. В субботу температура поднимется выше 20 градусов, будет солнечно и ясно. С воскресенья немного похолодает: в дневные часы ожидается не более 17 и небольшой кратковременный дождь.