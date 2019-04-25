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06:03, 25 апреля 2019

Официальный Киев обвинил Россию в попытке аннексировать часть территории Донбасса

Таким образом, президент Украины Петр Порошенко отреагировал на сегодняшний указ российского президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского сказали журналистам, что будут защищать права жителей Донбасса. Там назвали сегодняшний указ Путина еще одним наглядным подтверждением роли России как государства-агрессора, — передает Интерфакс. Соратники избранного украинского президента считают, что новый шаг Москвы отдаляет урегулирование конфликта.



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