Госдеп США назвал провокацией упрощенное предоставление гражданства РФ жителям юго-востока Украины.

Как говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, Указ Путина на этот счет может помешать реализации Минских договоренностей и усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины. Госдеп обращает внимание на то, что Указ Путина был подписан спустя три дня после того, как на Украине новым президентом был избран Владимир Зеленский, который выражал готовность к диалогу с Россией.