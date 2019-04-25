В Минфине и Минобороны отвергли итоги расследования ФБК о дачах Силуанова и заместителя Шойгу.

Как передает РБК, в военном ведомстве публикацию ФБК о даче Руслана Цаликова назвали «псевдорасследованием». А в Минфине заявили, что суммы и параметры участков, о которых говорится в расследовании о министре финансов, «не имеют ничего общего с действительностью». ФБК утверждает, что Силуанов и Цаликов владеют участками и домами на Рублевке. Собственность и недвижимость каждого из чиновников оцениваются в 1 млрд. руб., что не соответствует их доходам.