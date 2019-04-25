Минск предупреждал Москву о возможной приостановке транзита нефти.

Накануне вечером белоруссия пригрозила приостановить прокачку загрязненной нефти из России в Европу. Как сообщил государственный телеканал «Беларусь 1», при самом негативном сценарии республика будет вынуждена защищать свои интересы и интересы европейских партнеров. Проблема с качеством российской нефти в трубопроводе «Дружба» возникла на прошлой неделе. «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала принять меры.