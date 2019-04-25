Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня проведут переговоры во Владивостоке

Это будет их первая личная встреча с тех пор, как нынешний руководитель Северной Кореи занял свою должность.

Одной из главных тем общения между Путиным и Ким Чен Ыном станет проблема урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также его денуклеаризация. Об этом ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, а накануне подтвердил и сам лидер КНДР. Кроме того, как ожидается, речь пойдет и об обеспечении безопасности Северо-Восточной Азии в целом. Также предполагается обсуждение экономических и культурных отношений между двумя странами. При этом эксперты не исключают, что еще одной важной темой встречи Путина и Ким Чен Ына могут стать международные санкции в отношении Пхеньяна. Их упоминали и в Кремле, говоря, что из-за ограничений товарооборот между Россией и КНДР в прошлом году сократился более чем на половину и составил 34 млн долларов.

Из северокорейских руководителей последним Россию посещал Ким Чен Ир – отец нынешнего лидера КНДР. Этот визит состоялся в 2011 году.