Ситуацию на востоке Украины, как ожидается, уже сегодня обсудит Совет безопасности ООН

Об этом сообщили в украинском постпредстве. Киев попросил о проведении встречи после решения Москвы о выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Президент Владимир Путин объяснял такой шаг соображениями гуманитарного характера.

Считает это вызовом избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Москвы подготовкой к аннексии части Донбасса. В команде Зеленского считают, что действия российской стороны отодвигают мирное решение конфликта.