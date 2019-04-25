Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на предприятие «Гомельтранснефть Дружба». Накануне эта компания сообщала, что в Польше зафиксировали ухудшение качества российской нефти. В сырье были обнаружены хлорорганические соединения, на это ранее обратила внимание белорусская сторона.

Минск пригрози приостановить работу нефтепровода, если Москва не ответит на предложения по проблеме с некачественным сырьем. Его республика получила уже около миллиона тонн, передает телеканал «Беларусь 1». Речь идет об опасной некондиции, отмечает белорусская сторона. Ранее из-за некачественной нефти Минск приостановил экспорт нефтепродуктов