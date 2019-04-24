Предварительные продажи билетов на фильм «Мстители: Финал» бьют рекорды в России

Они уже составили более 127 миллионов рублей. Таким образом, блокбастер от Marvel установил рекорд по сумме среди всех фильмов, которые выпускались в прокат в нашей стране, — отмечает прокатчик, компания Disney. Предыдущий рекорд принадлежал боевику «Мстители: Война бесконечности». Картина о том, как оставшиеся в живых члены команды супергероев должны одолеть титана Таноса, выходит на российские экраны в понедельник. Мировая премьера стартует уже завтра.