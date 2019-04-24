Турция обвинила США в искажении истории из-за акции памяти жертв геноцида армян

Речь идет о заявлении Белого дома, в котором выражалась солидарность армянскому народу. В турецком МИДе считают, что документ основан на субъективных оценках. В разных странах сегодня проходит акция памяти жертв геноцида, который произошел в Османской империи в 1915-ом году. Впервые Национальный день памяти жертв геноцида армян сегодня состоялся во Франции. В Москве на Суворовской площади прошел митинг памяти, где по оценке корреспондента Эха собрались около двухсот человек.