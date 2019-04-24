Белоруссия пригрозила приостановить транзит российской нефти

Минск готов пойти на такой шаг, если Москва не решит вопрос с загрязненным сырьем, которое поступило в республику. Белоруссия будет вынуждена защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе, передает телеканал «Беларусь 1». По его сведениям, в резервуарах на территории страны скопилось до миллиона суррогата. Минск уже предложил российской «Транснефти» механизм вытеснения загрязненной хлорорганическими соединениями нефти из нефтепровода «Дружба». Но пока не получил ответа.