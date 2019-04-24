Столкновения активистов с полицией сегодня подошли вблизи города Ликино-Дулево в Московской области

Как пишет сайт ОВД-Инфо, местные жители пытаются предотвратить строительство мусорного полигона. В частности, они блокируют проезд для строительной техники. Активисты говорят, что участок, на котором должен появиться полигон, находится на территории, по которой проходит миграция животных. Генплан этого района еще не принят, однако, администрация разрешила использовать землю компании «Хартия». Большая часть ее, по данным Новой газеты, принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю. О задержаниях протестующих не сообщается. Противостояние жителей близлежащих поселков и строителей мусорного полигона длится в этом районе около двух недель.