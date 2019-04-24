Российский МИД выразил сожаление в связи с высказыванием посла США в Москве Джона Хантсмана

Как сказал агентству ТАСС замминистра Сергей Рябков, в случае реального конфликта победителей не будет. Ранее глава американской дипмиссии в Москве сказал, что каждый авианосец США представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии и демонстрирует России необходимость прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру. В свою очередь, источник РИА Новости в российском МИДе сказал, что разговаривать с Москвой на языке угроз бесполезно, на всякую силу найдутся средства противодействия.