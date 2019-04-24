В московском изоляторе «Матросская тишина» трое заключенных отравились наркотиками

Один из них умер.

Трое обвиняемых были обнаружены в одной из камер «Матросской тишины» минувшей ночью. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСИН по Москве. Двое пострадавших были госпитализированы, третьего спасти не удалось. По инциденту назначена служебная проверка, а материалы направлены в следственные органы. Интернет-издание «МБХ Медиа» со ссылкой на Telegram-канал «112» уточняет, что речь идет об отравлении метадоном.

Между тем, ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил «Интерфаксу» о двух погибших в результате инцидента. По его словам, еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Наркотик был передан в камеру в продуктовой посылке.

О том, что в «Матросской тишине» за последние сутки умерли двое заключенных, рассказал также источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, один скончался от осложнения после недавней операции, а причины смерти второго пока неизвестны.

По данным источника «Интерфакса», погибший заключенный был фигурантом уголовного дела о краже, а двое выживших обвиняются в обороте наркотических веществ.