Минобороны России не нашло ничего сенсационного в расследовании ФБК о замглавы ведомства Цаликове

Министерство обороны России не нашло ничего сенсационного в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о замглавы ведомства Руслане Цаликове. Недвижимость, о которой говорят авторы расследования, официально задекларирована замминистра. Она присутствует в декларациях последних лет. Расчеты и суммы, которые были озвучены в расследовании, его авторы брали с потолка, — сказали в ведомстве на запрос «Эха». О даче замминистра обороны на Рублевке на своем YouTube-канале рассказал сегодня политик Алексей Навальный.

В расследовании также говорится об участке и доме первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. В Минфине уже сказали агентству РБК, что все это имущество отражено в декларациях главы ведомства.