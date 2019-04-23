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Эксклюзив Эха 22:03, 24 апреля 2019

Минобороны России не нашло ничего сенсационного в расследовании ФБК о замглавы ведомства Цаликове

Министерство обороны России не нашло ничего сенсационного в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о замглавы ведомства Руслане Цаликове. Недвижимость, о которой говорят авторы расследования, официально задекларирована замминистра. Она присутствует в декларациях последних лет. Расчеты и суммы, которые были озвучены в расследовании, его авторы брали с потолка, — сказали в ведомстве на запрос «Эха». О даче замминистра обороны на Рублевке на своем YouTube-канале рассказал сегодня политик Алексей Навальный.

В расследовании также говорится об участке и доме первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. В Минфине уже сказали агентству РБК, что все это имущество отражено в декларациях главы ведомства.



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