Жители Донбасса смогут обратиться за российским гражданством без обязательного отказа от украинского

Порядок процедуры этим вечером разъяснили в министерстве внутренних дел России. Рассматривать заявление будут на территории Ростовской области в течение трех месяцев. Особенности требований к людям, живущим на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в министерстве объяснили трудным положением и сложившейся ситуацией. Владимир Путин подписал сегодня указ о выдаче паспортов жителям регионов Донбасса. Президент пояснял, что это, прежде всего, гуманитарный шаг.

С осуждением этого указа выступил президент Украины Петр Порошенко.

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского сказали, что сегодняшнее решение Москвы отдаляет перспективы мирного урегулирования в Донбассе. И Порошенко, и Зеленский выступают за усиление санкций и давление на российское руководство.