Рост расходов корпорации Boeing может составить около миллиарда долларов

Это связано с сокращением объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX. В первую очередь причиной останется сокращение объема закупок комплектующих, которые будут обходиться авиаконцерну гораздо дороже, — пишет издание РБК со ссылкой на презентацию компании для инвесторов. Проблемы у компании возникли после двух катастроф новых самолетов 737 MAX. В обоих случаях, по предварительным данным, причиной стали неполадки в системе самолетов.