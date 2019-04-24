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21:31, 24 апреля 2019

Рост расходов корпорации Boeing может составить около миллиарда долларов

Это связано с сокращением объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX. В первую очередь причиной останется сокращение объема закупок комплектующих, которые будут обходиться авиаконцерну гораздо дороже, — пишет издание РБК со ссылкой на презентацию компании для инвесторов. Проблемы у компании возникли после двух катастроф новых самолетов 737 MAX. В обоих случаях, по предварительным данным, причиной стали неполадки в системе самолетов.



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