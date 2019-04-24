Полицейские Орехово-Зуево насмерть забили отца чемпиона по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау

Задержаны трое подозреваемых, — рассказали в управлении СКР по Московской области. Следствие считает, что именно они избили 46-летнего мужчину и скрылись с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице спустя неделю после нападения. Сейчас один из подозреваемых находится в СИЗО, а двое – под домашним арестом. О том, что погибший был отцом бойца смешанных единоборств, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.