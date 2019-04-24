Жители Донбасса смогут обращаться за российским гражданством, не отказываясь от украинского

Как разъяснили в российском МВД, такой порядок обусловлен ситуацией и трудным положением, в котором находятся люди на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, — передает агентство РИА Новости. Вопрос о принятии гражданства будет рассматриваться до трех месяцев. Прием заявлений, как ожидается, будет проходить на территории Ростовской области. Указ об упрощенном принятии в российское гражданство жителей отдельных районов востока Украины подписал сегодня президент Владимир Путин. Этот шаг уже осудили в Киеве, в ряде европейских столиц, а также в США.