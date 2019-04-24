Ответ Минфина на расследование ФБК о земельном участке Силуанова: он задекларирован в установленном порядке

Земельный участок на Рублевке, о котором говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, находится в собственности первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова уже несколько лет. Он задекларирован в установленном порядке. Все декларации ежегодно публикуются на сайте правительства, — сказали изданию РБК в пресс-службе Минфина. Суммы и параметры строений, которые приведены в ролике ФБК, не имеют ничего общего с действительности, — настаивают в ведомстве. Ранее в министерстве обороны ответили на запрос Эха, что все перечисленное в расследовании имущество замглавы ведомства Руслана Цаликова официально задекларировано. Расчеты из суммы авторы публикации, как говорят в министерстве, взяли с потолка. Новое расследование в отношении Цаликова и Силуанова было опубликовано сегодня соратниками Алексея Навального. Они обвиняли обоих чиновников в том, что оценочная стоимость участков и зданий не соответствуют уровню их доходов за годы службы.