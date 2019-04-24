По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, в прошлом году оно составило чуть более 9 литров на душу населения, в то время как 8 лет назад эта цифра достигала 18 литров, — пишет издание РБК. Скворцова также говорит, что сокращается число алкогольных отравлений и других расстройств. Ранее Росалкогольрегулирование предупредило, что в прошлом году треть выпитого в России алкоголя была поставлена либо нелегально, либо это был суррогат.