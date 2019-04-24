Соединенные Штаты осудили решение России начать выдачу паспортов жителям Донбасса

По мнению спецпредставителя американского Госдепартамента по Украине Курта Волкера, этот шаг подрывает попытки добиться выполнения Минских договоренностей. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон считает Донбасс частью Украины, а его жителей – гражданами этой страны вне зависимости от того, на каком языке они говорят. В Киеве назвали указ, который сегодня подписал президент Владимир Путин, продолжением агрессии России. Украинские дипломаты добиваются заседания Совета безопасности ООН.