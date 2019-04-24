Переговоры Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в формате один на один продлятся около часа

После этого встреча во Владивостоке продолжится в расширенном составе, — рассказал агентству РИА Новости источник, знакомый с подготовкой этого мероприятия. Как ожидается, консультации двух лидеров начнутся во второй половине дня, когда в Москве будет еще раннее утро. Ким Чен Ын прибыл сегодня во Владивосток со своим первым визитом в Россию. Как ожидается, среди тем переговоров будет и вопрос о денуклеоризации Корейского полуострова.