Сразу троих высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии арестовали по делу сенатора Рауфа Арашукова

Среди них – начальник республиканского центра противодействия экстремизму, а также следователь по особо важным делам, — передает Интерфакс. Всех троих обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сенатор Рауф Арашуков был задержан в конце января на заседании Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации убийств, давлении на свидетеля.