Доходы американского авиаконцерна Boeing упали на 21% из-за катастроф самолетов семейства Maх

В результате производителю пришлось аннулировать собственные финансовые прогнозы на этот год. Новые объявят лишь после того, как прояснится ситуация. Часть потерь компании удалось компенсировать ростом доходов за счет поставок в военной сфере, — пишет сайт Deutsche Welle. Две катастрофы с участием самолетов Boeing-737 MAX 8 произошли осенью прошлого года и в марте нынешнего. Сообщается, что в обоих случаях причиной стали неполадки в системе.