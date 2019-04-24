Bloomberg: В Кремле, по некоторым данным, растет беспокойство возможным выходом Минска из-под влияния Москвы

Как рассказали агентству Bloomberg сразу три источника, близкие к администрации Владимира Путина, Россия усиливает давление на белорусского президента. Москва хочет, чтобы Минск согласился на большую интеграцию в обмен на возвращение материальной помощи, — уверяют собеседники агентства. По их словам, Владимир Путин может планировать возглавить объединенное государство, чтобы остаться у власти после 2024-го года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что утверждение Bloomberg не верны по сути: процесс интеграции длительный и сложный, но текущие проблемы решаются, — добавил Песков.