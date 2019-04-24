Заседание Совета безопасности ООН по Украине может состояться уже завтра

Об этом агентству ТАСС сообщил источник в международной организации. Киев запросил о проведении экстренной встречи после того, как российский президент подписал указ об упрощенной процедуре выдачи гражданства России жителям ряда районов Донбасса. В украинском руководстве назвали такой шаг продолжением агрессии и попыткой аннексии части региона. И действующий, и избранный президенты Украины выступили за усиление санкций против Москвы.