Получен ответ от Минобороны на запрос «Эха Москвы» по поводу имущества первого замминистра обороны Цаликова

Получен ответ от Минобороны на запрос радиостанции «Эхо Москвы» по поводу имущества первого замминистра обороны Руслана Цаликова, опубликованном Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК).

Приведенные в публикации расчеты и суммы, по словам представителей ведомства, взяты с потолка и не соответствуют реальности. Никакой сенсации, как настаивают в министерстве, здесь быть не может.

«Все перечисленное в псевдорасследовании имущество официально задекларировано Р.Цаликовым. Более того присутствует в декларациях последних нескольких лет. Поэтому никакой новости, и тем более сенсации здесь нет, и не может быть в принципе. В свою очередь, приведенные расчеты и суммы озвученные «расследователями»,— взяты с потолка и абсолютно не соответствуют реальности».

В новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией утверждается, что замминистра обороны Р.Цаликов имеет в Подмосковье дачу стоимостью около миллиарда рублей. Также в расследовании Фонда говорится, что по соседству с Цаликовым строит дом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В его случае, как утверждается в том же расследовании, также оценочная стоимость участка и дома превышает сумму его доходов.