Актриса и общественный активист Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Ее фотография украсит обложку специального выпуска. Как сообщается в официальном Инстаграме журнала, Гарнер каждый день стремится изменить мир к лучшему. В прошлом году самой красивой женщиной года People назвал американскую певицу Pink. Дженнифер Гарнер стала известна благодаря роли в сериале «Шпионка». Она снялась также в таких фильмах, как «Перл Харбор», «Королевство», «Далласский клуб покупателей».