Избранный и уходящий президенты Украины выступили за усиление санкций против Москвы

Это связано с указом об упрощении выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса. Такой документ сегодня подписал президент Владимир Путин. По мнению президента Украины Петра Порошенко, Россия не только торпедирует мирный процесс в Донбассе, но и готовит фактически аннексию части Украины. В команде избранного президента страны Владимира Зеленского считают, что сегодняшний шаг российской стороны отдаляет мирное урегулирование в Донбассе. Сам Владимир Путин пояснял, что вопрос о выдаче паспортов носит, в первую очередь, гуманитарный характер.