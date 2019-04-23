Имущество первого замминистра обороны Цаликова, о котором говорится в публикации ФБК, давно присутствует в декларациях

Имущество первого замминистра обороны Руслана Цаликова, о котором говорится в свежей публикации ФБК, уже несколько лет присутствует в его декларациях. Об этом говорится в ответе на запрос Эха в министерство обороны России. Приведенные в публикации расчеты и суммы, по словам представителей ведомства, взяты с потолка и не соответствуют реальности. Никакой сенсации, как настаивают в министерстве, здесь быть не может. В новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией утверждается, что замминистра обороны Цаликов строит дом на Рублевке, стоимость которого превышает его доход за годы службы. Также в расследовании Фонда говорится, что по соседству с Цаликовым строит дом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В его случае, как утверждается в том же расследовании, также оценочная стоимость участка и дома превышает сумму его доходов. В Минфине пока обвинения со стороны ФБК не комментировали.