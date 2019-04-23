Лев Пономарев будет обжаловать решение суда, который оштрафовал движение «За права человека» на 300 тыс. рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал движение «За права человека», признав виновным в нарушении закона о некоммерческих организациях. Правозащитник Лев Пономарев намерен обжаловать данное решение. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я обязательно буду обжаловать это решение», — сказал правозащитник.

По мнению суда, организация является иностранным агентом, однако ее данные не были внесены в соответствующий реестр. Это не первая организация Льва Пономарева, неправомерно оштрафованная под этим предлогом.

«До этого оштрафовали организацию «Горячая линия». Теперь общероссийское движение «За права человека» приняли решение оштрафовать на 300 т.р.», — сказал он.

Правозащитник связывает подобные действия со стороны властей с его активной общественно-политической деятельностью в рамках дела «Нового величия» и «Сети».

«Совершенно очевидно, что меня наказали за то, что я занимаюсь делом «Нового величия» и «дело Сети». Именно за то, что мы защищаем активно этих молодых людей», — заключил Л.Пономарев.