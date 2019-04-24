Новый блокбастер «Мстители. Конец игры» установил рекорд дня старта премьеры в Китае

В первый же день проката он заработал по оценкам экспертов более 107 миллионов долларов, — передает агентство Reuters. Как отмечает агентство, картина получила восторженные отзывы зрителей из разных стран. В России боевик выходит в начале следующей недели. При этом, как писала газета Ведомости, некоторые сети кинотеатров просили министерство культуры разрешить прокат уже с четверга, как и в других странах. Однако, по сведениям издания, ведомство настояло на отсрочке начала проката, чтобы улучшить продажи билетов на российский фильм «Миллиард». В самом Минкультуры, однако, эту новость отрицали.