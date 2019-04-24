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19:02, 24 апреля 2019

Медуза: Провластные кандидаты на выборах в Мосгордуму будут скрывать свою партийную принадлежность

При этом формально «Единая Россия» не собирается выдвигать своих представителей.

Кандидаты, которых поддерживает правительство Москвы, будут баллотироваться в Мосгордуму как самовыдвиженцы. Об этом пишет интернет-издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников. В отличие от кампании 2014 года, по итогам которой избраться смогли 28 единороссов, в этот раз кандидаты не будут напрямую связаны с брендом «партии власти». Причина – в падении рейтинга «Единой России» и проигрыше ее представителей на выборах в других регионах, а также плохих результатах московской муниципальной кампании 2017 года. При этом источник в «Единой России» заявил «Медузе», что партия все же проведет закрытые внутренние праймериз кандидатов.
По данным издания, на выборы идут десять действующих депутатов-единороссов. Некоторые из них, включая спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, уже начали агитацию. Для получения лучших результатов мэрия даже разрешила кандидатам критиковать власть.

Источники «Медузы» в «Единой России» рассказали, что в мэрии наибольшее напряжение из всех оппозиционных кандидатов вызывает фигура Ильи Яшина, который руководит Красносельским районом.



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