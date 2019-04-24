Президент Украины Петр Порошенко обвиняет Россию в попытке торпедировать мирный процесс в Донбассе

Таким образом он отреагировал на указ Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В свою очередь, представители избранного президента Украины Владимира Зеленского сказали, что новое руководство страны сделает все, чтобы защитить права жителей Донбасса. Команда Зеленского призывает усилить санкции и давление на Россию, — приводит Интерфакс высказывание представителей.