Сегодня пятью матчами открывается 25 тур чемпионата России по футболу

Верхняя часть таблицы может значительно измениться.

Это не коснется питерского Зенита, который оторвался от конкурентов на 8 очков. Эксперты уже обсуждают когда именно клуб в очередной раз станет чемпионом России. Основная борьба идет за прочие места на пьедестале, которые дают возможность попасть в Лигу Чемпионов и получить солидный доход. В этой группе пока лидирует Локомотив, но сегодня команда Юрия Семина играет с Ростовом, который уже остановил путейцев в матчах на Кубок. Правда неделю назад команда Валерия Карпина неожиданно проиграла Оренбургу с крупным счетом, поэтому ее котировки слегка упали.

Краснодар отстает от Локомотива на одно очко и соперник у него попроще – Ахмат, но если учесть, что команда в этом календарном году вообще выигрывает с большим трудом можно предположить если не равную , то упорную игру. ЦСКА пока уступает очко Краснодару и два Локомотиву и вполне может оказаться на втором месте после этого тура. Армейцы встречаются с Анжи, который доживает последний месяц из-за финансовых проблем. Что будет с командой дальше пока непонятно, а к успешной игре эта ситуация точно не располагает и наконец Зенит принимает на своем поле Динамо. Матч скорее важный для гостей.

Канал матч ТВ, следуя своей политике, выбрал для показа игру Рубин – Уфа. Которая начнется в 19.30