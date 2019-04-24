Следователь по делу ростовской активистки Анастасии Шевченко отпустил ее из-под ареста в стоматологическую клинику

Следователь по делу ростовской активистки Анастасии Шевченко отпустил ее из-под домашнего ареста в стоматологическую клинику после огласки в соцсетях. «Свершилось чудо – спасибо за помощь» – написала дочь Шевченко , Влада, в Фейсбуке.

Ранее она рассказала, что у Анастасии Шевченко разболелся зуб. По условиям домашнего ареста ей запрещено покидать квартиру. Она написала ходатайство следователю, но получила отказ. Шевченко пыталась самостоятельно удалить больной зуб, но не смогла.