Команда Зеленского: указ о выдаче гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР не способствует прекращению огня в Донбассе

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«Открытый Мир»
В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды
Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…
Американский посол в России напомнил Кремлю о двух авианосцах США в Средиземном море
Джон Хансман назвал боевые корабли «ста тысячами тонн международной дипломатии»...
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
Феномен Трампа
Мой знакомый, человек очень смелых взглядов заявил – Трамп, как президент, в безопасности, пока он поддерживает евреев и Израиль…
Марьяна Наумова
четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков
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С днем рождения, Ильич!
Я уверена, что вернется и Ленин, и большая справедливая страна. Надо учиться, думать, делать выводы и слышать дыхание революции. Быть готовыми и не упустить шанс…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Их называют террористами и сепаратистами
Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…
Геннадий Зюганов: Господа либералы, вас самих от себя не тошнит?
Напоминаю всем тем, кто пытается предать забвению историю наших великих предков: именно под руководством Верховного Главнокомандующего ВС СССР И.В. Сталина Красная Армия и советский народ одержали победу над фашизмом!..
«На дверь злоумышленники нанесли свастику»
19 апреля, перед началом праздника Песах, неизвестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим», расположенной в Раменском районе Подмосковья…
Дмитрий Медведев: Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть
Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход…
Григорий Юдин
социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)
Десять тезисов о любви к Сталину
Трудно сказать, есть ли в России любовь к Сталину – но зато совершенно точно есть люди, которые очень хотят верить, что в России есть любовь к Сталину. Так им проще жить…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Зеленский разгромно побеждает
Несложный выбор: опухший и неуклюжий олигарх с мешками под глазами или симпатичный и улыбчивый молодой человек, выразительным голосом говорящий правильные вещи…
Удивительно другое
Два амбициозных политика, которые уверяют в том, что их поддерживает большое количество граждан Украины, не смогли общими усилиями собрать стадион…
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Ким Чен Ын прибыл в Россию
Глава КНДР уже успел совершить остановку на станции Хасан, где попробовал каравай, который ему преподнесли местные жители…
Россия НЕ влияла
Уверен, никто из голосовавших за победителя не думал именно про Россию, отдавая голос. Его волновали сугубо украинские проблемы, а отвлекающий манёвр власти провалился…
Максим Шевченко
журналист
Кому нужно «одобрение Сталина»?
В образе Сталина кремлевские пропагандисты хотят убрать социализм, революцию, большевизм, продолжение дела Ленина и оставить только якобы «государственничество и империализм»...
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Это и есть тот самый сталинизм
Репрессии можно начать под флагом борьбы с коррупцией или с неуважением к власти, или с терроризмом… В условиях бесправия всегда можно что-то придумать. Атмосфера в стране, судя по опросам, подходящая…
Первый россиянин оштрафован за неуважение к власти
Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов обязал местного жителя Юрия Картыжева заплатить 30 тысяч рублей
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Очень смешно то, что путинские люди делают. Они уже поняли, что один из самых лучших способов скомпрометировать кандидата и посеять хаос в стране — это сделать вид, что этот кандидат как-то связан с Путиным…
СерпомПо
Telegram-канал
Народ, ограбленный штурмом
Всем нам нужна реконструкция. Великий, победный «Путинский штурм». Давайте такую реконструкцию. Обязательно с «георгиевскими лентами». И портретами правящих «героев», плывущих над бессмертным российским чиновным полком…
Алла Гербер
Писатель, кинокритик
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Почему я пошла к Андрею Малахову?
Я давно не хожу ни на какие ток-шоу. На сей раз пошла, чтобы сказать всем, что я думаю об этих передачах, об их унизительной, развращающей зрителей пошлости…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист