МИД Украины выразил протест Москве из-за упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республики. Об говорится в опубликованном в среду сообщении МИД. «МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, который открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке».