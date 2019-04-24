Юрий Дудь снял для своего YouTube-канала документальный фильм «Колыма – родина нашего страха»

Съемочная группа проехала две тысячи километров из Магадана в Якутск. Дудь рассказывает о прошлом края, системе сталинских лагерей и судьбах отдельных героев, в частности, в фильме есть интервью с дочерью конструктора Сергея Королева.

Дудь напомнил, что на Колыму отправили около миллиона заключенных. Десятки тысяч погибли, сотням тысяч сломали судьбы и искалечили здоровье.

Журналист также привел данные последних соцопросов, в частности, Левада Центра: по мнению 46% респондентов, жертвы в сталинскую эпоху «можно оправдать великими целями и достижениями».