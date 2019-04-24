В Россию впервые приехал нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Во Владивостоке его встречали хлебом-солью. Ким Чен Ын попробовал приветственный каравай – рассказали девушки, которые угостили северокорейского лидера.

Для лидера КНДР во Владивостоке подготовлена интересная программа – рассказал губернатор приморья Олег Кожемяко.

Завтра на острове Русский должны состояться переговоры Ким Чен Ына с президентом Путиным. Ким Чен Ын заявил, что надеется обсудить проблему межкорейского урегулирования.

Это будет первая встреча Ким Чен Ына с президентом Путиным.

Прогнозы ряда западных экспертов относительно результатов переговоров между российский и северокорейским лидерами сводятся к тому, что вряд ли на них будет заключено какое-либо важное соглашение или сделка.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына – это хорошая возможность для Москвы заявить о своем присутствии в регионе, — пишет обозреватель сайта Би-би-си. – В отличие от США, Россия не верит в то, что КНДР откажется от своей ядерной программы. Москва готова смириться с существующим положением вещей, для нее участие в решении северокорейского вопроса – дело престижа и репутации; Россия готова участвовать в игре, она рассчитывает на сохранение статус-кво и стабилизацию ситуации, однако уровень этого участия для нее не принципиально важен. Что касается Ким Чен Ына, то для него переговоры с Москвой могут быть желаемой картой, которую он использует в игре против Китая и США, — считает эксперт Корейского института национального объединения.

Переговоры Кима и Трампа в Ханое закончились без достижения каких-либо договоренностей, отмечают западные наблюдатели, – в то время, как Пхеньян рассчитывал на компромисс, который поможет снять или ослабить международные санкции в отношении КНДР.

Поэтому сейчас Северная Корея пытается налаживать связи со всеми, кто хоть в какой-то степени может способствовать ослаблению ограничительного режима, и здесь ей пригодится как реальная помощь, там и символическое дипломатическое содействие. Если Пхеньяну удастся продемонстрировать поддержку режима со стороны, равно как и то, что страна не оказалась в международной изоляции, это укрепит его позиции в дальнейших переговорах с Вашингтоном и Пекином. Переговоры с Россией также имеют значение и для внутренней политики КНДР, отмечает сайт Би-би-си. – Они могут быть своеобразным шоу, рассчитанным, в том числе, и на жителей Северной Кореи, которые знают, что переговоры с США на сегодняшний день провалены. Однако денег от Москвы, в которых так нуждается Пхеньян, ему вряд ли стоит ожидать: рассматривая КНДР как не самого надежного партнера, также находящийся под санкциями Кремль не станет тратить на него какие-либо значительные суммы, отмечает эксперт издания.

Аналитики напоминают, что ранее, во времена СССР Москва была главным союзником Северной Кореи, оказывая ей существенную экономическую помощь и в свое время передав Пхеньяну данные, сделавшие возможной его работу над собственной ядерной программой.