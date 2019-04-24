В Москве прошла памятная акция, приуроченная к годовщине геноцида армян

В этом году исполняется 104 года с момента трагедии.

В акции, которая началась около двух часов дня на Суворовской площади, приняли участие больше 200 человек. На сцене развернули транспарант с лозунгом «В единстве наша сила», а в толпе участники митинга держали огромный армянский флаг. Такие же, но поменьше, были в руках у многих демонстрантов, но пришедшим также раздали флаги десятков других стран, официально признавших факт геноцида армян.

Со сцены выступали представители армянской диаспоры в России, требовавшие от руководства Турции признать факт геноцида. Свою солидарность с ними продемонстрировал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, появившийся на акции в окружении своих сторонников. В своем выступлении политик потребовал вернуть Армении гору Арарат, которая находится на территории Турции.

Акция прошла под надзором нескольких десятков сотрудников полиции и завершилась без инцидентов.

В результате геноцида, произошедшего в 1915 году, по разным оценкам погибли от 600 тысяч до более миллиона армян.