Из российских регионов поступают сведения о привлечении студентов к участию в шествии «Бессмертный полк» по разнарядке

Из ряда российских регионов поступают сведения о привлечении студентов к участию в шествии «Бессмертный полк» по разнарядке. Соответствующие публикации размещаются в группах университетов.

Призыв сформировать колонну для участия в «Бессмертном полку» появился в аккаунте одного из общежитий Казанского федерального университета в соцсети «ВКонтакте». Там указывается, что от каждого из домов требуется не менее 10 человек. Есть и предписание: иметь белый верх и темный низ, а от девушек – длинные юбки. Формировать колонну планируют и в Северном Медицинском университете в Архангельске – об этом говорит сообщение в одной из групп ВУЗа. При этом одна из студенток учебного заведения пожаловалась на то, что деканат факультета, на котором она учится, будет контролировать явку. Ее имя есть в редакции «Эха Москвы». Впрочем, первый проректор университета по учебно-воспитательной работе Александр Оправин заверил, что участие в «Бессмертном полку» будет исключительно добровольным.

Сообщение о наборе группы для участия в шествии появилось и на странице «ВКонтакте» Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Там собирают колонну численностью не менее 25 человек.

Организаторы «Бессмертного полка» неоднократно заявляли о добровольном характере акции и отрицали наличие разнарядок. При этом бюджетники из нескольких российских городов ранее утверждали, что их под разными предлогами принуждают участвовать в шествии.

Принуждение к участию в акции «Бессмертный полк» вызвано желанием ответственных структур получать все большее финансирование со стороны государства. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Антон Красовский.

Никакие символические акции не уничтожат жестокость и предрассудки, живущие в людях, — считает Антон Красовский.

«Бессмертный полк» становится в России своеобразным религиозным культом. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал дьякон Андрей Кураев.

Принуждение к участию в шествии Андрей Кураев назвал опошлением идеи «Бессмертного полка».