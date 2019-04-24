Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, намерен обратиться в ЕСПЧ

В российских соцсетях в его поддержку организован флешмоб.

Житель Новгородской области планирует обжаловать решение суда о штрафе на 30 тысяч рублей и дойти до Европейского суда по правам человека. Юрий Картыжев сомневается в компетенции российского судьи, который вел его дело, и считает решение незаконным. Согласно постановлению суда, обвиняемый опубликовал в интернете две записи «с информацией в неприличной форме», где нашли признаки неуважения к власти и обществу, оскорбления человеческого достоинства. Пост Картыжева обнаружил старший оперуполномоченный местного МВД. В социальной сети «ВКонтакте» были размещены записи с текстом «Путин — сказочный ****** (далее нецензурное слово)». Вскоре после появления новостей о первом штрафе по закону о неуважении к власти, в социальных сетях запустили флешмоб. Многие копируют запись Картыжева или дополнят ее своими эпитетами и суждениями. В частности, повторил фразу бизнесмен Евгений Чичваркин. Политик Алексей Навальный процитировал ее в анонсе выпуска своей программы Навальный LIVE, отмечает телеканал «Дождь». Карикатурист Сергей Елкин предложил использовать слово «Сказочный» как прозвище правителя, по аналогии с Иваном Грозным и Екатериной Великой.

Закон о неуважении к власти вступил в силу за два дня до появления записи Юрия Картыжева.