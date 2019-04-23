Президент Путин вводит упрощенный порядок приема в гражданство России жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Путин подписал соответствующий указ.

Как отмечается в тексте, решение принято " для защиты прав и свобод человека и гражданина" и «в гуманитарных целях». В соответствии с указом, жителям Донбасса, которые станут россиянами, надо будет принести присягу, — сообщает Интерфакс.



У России нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера, — заявил президент Путин, комментируя свой указ.

России давно пора было взять ответственность за жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР — считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

В Киеве назвали решение Путина «продолжением агрессии» и «вмешательством во внутренние дела Украины». Министр иностранных дел Павел Климкин призвал украинских граждан в Донбассе не принимать российские паспорта. «Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — добавил Климкин.

Кремль бросил вызов избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, — считает депутат Верховной Рады из фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Решение об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР сравнимо с крымской операцией 2014 года. Такое мнение высказал «Эху» шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН " Украина в Москве Роман Цимбалюк.

Роман Цимбалюк назвал это решение одним из последних гвоздей в то, что раньше называлось отношениями между Россией и Украиной.

Россия выбрала очень удобный момент после украинских выборов и реализует Приднестровский сценарий, — считает политолог Дмитрий Орешкин.

Дмитрий Орешкин добавил, что вероятно мы никогда не узнаем, сколько людей получили российское гражданство в Донбассе.