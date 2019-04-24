Рабочие, которые занимались реставрацией Собора Парижской Богоматери, нарушали запрет на курение

Это признали в компании, которая устанавливала строительные леса на здании. При этом представители фирмы настаивают, что случайно брошенная сигарета вряд ли могла стать причиной пожара. Также в компании отвергают подозрения о том, что причиной пожара могло стать замыкание в электроприводах лифтов, — пишет французское издание 20 Minutes. Пожар на крыше собора вспыхнул больше недели назад. Огонь удалось потушить только на утро следующего дня. В результате было полностью уничтожена деревянная крыша и шпиль, в нескольких местах был пробит каменный свод.