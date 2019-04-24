Кремль: Упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса является заботой о правах человека

Упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса является заботой о правах человека, — говорят в Кремле. Президент Владимир Путин заверил, что Москва не хочет создавать проблемы новому украинскому руководству, однако, он напомнил, что жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР были лишены каких бы то ни было гражданских прав. В частности, они не могут нормально передвигаться, не могут реализовывать самые элементарные потребности и права. В свою очередь, в Киеве сегодня назвали указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям Донбасса продолжением агрессии.