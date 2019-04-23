Студентка пожаловалась, что деканат факультета,на котором она учится, будет контролировать явку на «Бессмертный полк»

Студентка Северного Медицинского университета в Архангельске пожаловалась на то, что деканат факультета, на котором она учится, будет контролировать явку на акцию «Бессмертный полк»

Однако первый проректор вуза по учебно-воспитательной работе Александр Оправин заверил «Эхо», что явка на акцию будет исключительно добровольной.

Имя студентки, которая написала о принуждении участия в акции, есть в редакции «Эха Москвы».