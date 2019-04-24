В КНДР по некоторым данным уволен главный переговорщик с Соединенными Штатами

Ким Ён Чхоль возглавлял Отдел единого фронта Трудовой партии Кореи. Об отставке сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на данные разведки. Агентство также обращает внимание на то, что Ким Ён Чхоля, который до этого сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына в зарубежных поездках, нет среди членов делегации в ходе визита главы КНДР в Россию. Ким Чен Ын прибыл сегодня во Владивосток. Он уже сказал, что рассчитывает обсудить с российским президентом проблемы межкорейского урегулирования.

В Россию Ким Чен Ын прибыл в бронепоезде. Это его первый визит в нашу страну.